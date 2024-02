Città 30 | chi dissente è nel mirino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Per anni ci hanno detto che è giusto allargare Tangenziale e Autostrada perché i rallentamenti e le basse velocità producono un aumento dello smog e quindi dell'inquinamento. Ora, con l' imposizione della circolazione a 30 chilometri orari nel 70% dell'area urbana di Bologna, si afferma il contrario, ovvero che a velocità ridotta lo smog cala. Una contraddizione. C'è qualcosa che non torna in questi ragionamenti. Per il bene dei cittadini, mi piacerebbe che i nostri amministratori si mettessero d' accordo con se stessi. Renato Casali Risponde Beppe Boni Questa storia dei 30 chilometri all'ora inè una palude dalla quale politicamente la giunta comunale di Bologna fa fatica ad uscire, è piena di contraddizioni, di aspetti non chiari. Se il Comune avesse immaginato in che guaio andava a cacciarsi forse avrebbe fatto marcia indietro. Ma adesso è in mezzo al ...