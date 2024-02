Cipollone Bce | dobbiamo prepararci alle nuove tecnologie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "Le banche centrali devono essere pronte a una possibile ampia adozione delle" "e stare al passo con la loro evoluzione, come hanno fatto in passato. Contribuiranno così a coniugare l'innovazione con la stabilità finanziaria, promuovendo la modernizzazione". Lo afferma Piero, membro dell'esecutivo Bce aprendo i lavori del 30esimo congresso Assiom Forex a Genova parlando delle novità in tema di Dlt, la rappresentazione digitale di attività finanziarie o reali su piattaforme a registri distribuiti. "A tal fine, è necessario che il pubblico e il privato collaborino per definire l'ecosistema futuro del regolamento all'ingrosso in moneta di banca centrale. Questa collaborazione dovrebbe sfruttare i vantaggi delle, garantendo nel contempo che le operazioni di ...