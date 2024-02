Ciocchetti | “Per smettere dare alternative | no all?approccio ideologico”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb. (Adnkronos Salute) – ?Finora in Italia abbiamo avuto un approccioe non si è voluto affrontare il tema della riduzione del danno. Il nostro obiettivo deve essere quello di portare più persone possibile a non fumare o a, ma a chi non riesce adobbiamouna corretta informazione con linee guida emanate dal ministero della Salute e dall?Istituto superiore di sanità sulle possibiliche possano portare a una riduzione del danno?. Lo ha dichiarato Luciano(FdI), vicepresidente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, in occasione della presentazione dell?indagine su consumatori, medici italiani e prodotti innovativi senza combustione, realizzata dall?Istituto Piepoli in collaborazione con l?Associazione dei ...