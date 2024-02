Cinesi furiosi con Messi | maglie bruciate e insulti sui social Così la sua decisione diventa un caso politico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) È bastata l’assenza in un’amichevole giocata in uno stadio pieno a Hong Kong per far passare alla Cina la febbre da Lionel. Se poi la tappa successiva del tour internazionale dell’Inter Miami è in Giappone e la Pulce scende in campo senza problemi, allora la questione per Pechinoun. Il 36enne otto volte pallone d’oro, tra i calciatori più amati nella Repubblica popolare cinese da quando ha giocato a Pechino in occasione del compleanno di Xi Jinping, è finito al centro di una polemica dopo essere rimasto in panchina durante tutto il match tra Hong Kong XI e Inter Miami lo scorso 4 febbraio. Nella partita finita 4-1 per gli statunitensi, la rabbia dei 40mila spettatori si è scagliata contro il campione argentino, che non si è mai mosso da bordocampo. Un infortunio al legamento del ginocchio, ...