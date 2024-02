Cina | scienziato italiano sperimenta vivacita’ dei viaggi durante Festa primavera

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Hefei, 09 feb – (Xinhua) – Un grande telescopio spettroscopico, progettato per la ricerca di esopianeti, dovrebbe essere completato e messo in funzione nellanord-occidentale nel 2026, ha dichiarato il suo sviluppatore, la Shanghai Jiao Tong University. Il telescopio, denominato Jiaotong University Spectroscopic Telescope, sara’ costruito sul monte Saishiteng, vicino alla cittadina di Lenghu, dove la provincia del Qinghai ha allestito un sito di osservazione astronomica. Con un’apertura di 4,4 metri, il telescopio puo’ agevolare il passaggio rapido da una sorgente all’altra, consentendo osservazioni spettrali tempestive. Secondo gli scienziati, il telescopio dovrebbe consentire di ottenere una serie di risultati di ricerca innovativi in diversi campi, tra cui l’astronomia nel dominio del tempo e l’esplorazione di esopianeti. “Il ...

Hefei, 09 feb - (Xinhua) - Con la Festa di primavera alle porte, Nicola D'Ascenzo, professore italiano presso la University of Science and Technology of ...Pechino, 09 feb - (Xinhua) - "E' chiaro che dobbiamo e vogliamo sviluppare auto in Cina, per la Cina". Michael Kirsch, amministratore delegato di Porsche ...La recensione del libro di Pavel Aleksandrovicc Florenskij, pubblicato da Aragno (96 pp., 15 euro) ...