Cina | amplia opzioni di ingresso senza visto a Hainan

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pechino, 09 feb – (Xinhua) – Laha alleggerito la politica di esenzione dalper l’nella provincia insulare meridionale cinese di, consentendo ai visitatori idonei di entrare nella provincia per piu’ scopi, ha annunciato oggi l’autorita’ competente. A partire da oggi, i visitatori provenienti da Paesi come Russia, Francia, Stati Uniti, Brasile, Giappone ed Emirati Arabi Uniti potranno entrare aper scopi quali affari, visita turistica, visita a un parente, cure mediche, mostre o sport, ha dichiarato l’Amministrazione nazionale cinese per l’immigrazione in un comunicato. Tali visitatori possono rimanere nella provincia per un massimo di 30 giorni, si legge nel comunicato. Secondo l’amministrazione, la politica ...