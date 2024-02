Cierrebi | quattro vandali distruggono tutto con una spranga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Bologna, 9 febbraio 2024 – Armati di unadi ferro di 140 centimetri, hannozzato completamente i locali dell’ormai ex. È successo nel pomeriggio di ieri e iragazzini, di 16 e 17 anni, sono stati beccati in flagranza dalla polizia. A chiamare il 113 è stata una residente di via Marzabotto che da un po’ sentiva forti rumori provenire dall’ex struttura sportiva. Una volta sul posto, gli agenti hanno sorpreso i: nessuno ha opposto resistenza, né ha tentato di fuggire. Al termine degli accertamenti i ragazzi sono stati denunciati per danneggiamento e, uno di loro, che aveva con sé un cacciavite a taglio, anche per porto d’armi.