Ciclismo | Lefevere su Evenepoel | “All’inizio voleva fare Giro e Tour”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilinternazionale sta muovendo i primi passi del suo 2024. Tra i corridori più attesi di questa stagione c’è Remco; il leader della Soudal-QuickStep sarà atteso al primode France della sua carriera. Ma il suo direttore sportivo Patrickavrebbe preferito che il belga partecipasse anche ald’Italia. Lo afferma nel podcast Rode Lantaarn dell’ex corridore Bram Tankink: “La sua prima idea era quella dicome Pogacar. Il nostro allenatore lo ha convinto a non farlo e sono rimasto in silenzio senza interferire“. Dopo una battuta (“Se avesse fatto ilavrei guadagnato un sacco di soldi“) svela le motivazioni: “Puntare al podio alla Corsa Rosa gli avrebbe tolto molta pressione da ...

