Ciclismo | è in convento la festa del Club Glorie Toscane

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sesto Fiorentino, 8 febbraio 2013 - Dopo le apprensioni dei mesi scorsi sulla sua cancellazione, torna l’annualedeldelToscano in programma domenica prossima 11 febbraio presso il Centro Spirituale dela S.Lucia alla Castellina nel comune di Sesto Fiorentino, tradizionale luogo di altre belle manizioni ciclistiche come il premio “Coraggio e Avanti”. Come è noto da mesi, ilsta cercando di trovare persone in grado di mantenere in vita il gruppo che comprende tanti ex campioni del pedale, presieduto dal fiorentino Roberto Poggiali che ha deciso di lasciare la carica ricoperta negli ultimi anni, così come il dinamico segretario Giuliano Passignani. Anche per il 2024 ...