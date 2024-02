Ciclabile Sempione | aperto un tratto Via Marghera sarà pedonale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ora è possibile pedalare su un primo, piccolodi una delle piste ciclabili più attese in città: quella di corso. I lavori non sono ancora del tutto completati e non vi è stata alcuna inaugurazione ufficiale, ma di fatto è accaduto che siano state rimosse le cesate nel primodella corsia riservata alle due ruote, quello più vicino al centro della città, dall’inizio del corso fino a via Arona per l’esattezza. E qualcuno in questi giorni si è quindi concesso qualche pedalata dal sapore liberatorio. Sì, perché l’opera ha avuto un destino decisamente tormentato e la data di fine lavori è slittata più volte in questi anni. Perché l’opera possa ritenersi definitivamente conclusa occorrono due interventi: la sistemazione di incroci e intersezioni, ma anche la piantumazione del verde. Entrambi dovrebbero essere messi a ...