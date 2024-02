Cicciano | 22enne muore sul colpo durante un incidente stradale | l' auto si è ribaltata

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un giovane di 22 anni, Maurizio Napolitano, è morto e altri due sono rimasti feriti in unverificatosi in via Tavernanova a, in provincia di Napoli.Sul...

Incidente mortale a Cicciano, in provincia di Napoli dove un giovane di 22 anni ha perso la vita. Nell’incidente coinvolti anche altri due ragazzi passeggeri rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti ...9.20 Napoli,auto si ribalta:1 morto,2 feriti Un 22enne ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale a Cicciano, nel Napoletano. Feriti altri 2 ragazzi che erano nella stessa auto. Per motivi an ...Intervenuti, ieri sera, i Carabinieri della stazione di Cicciano in via Terranova per un incidente stradale. Alla guida della fiat 500 un 23enne del posto. Con lui altri due passeggeri: un 24enne ed u ...