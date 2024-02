Chi era Eva Kaminska | la sesta donna uccisa da inizio anno di cui quasi non si parla

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’è cominciato da poco più di un mese e si contano già sei vittime di femminicidio; l’ultima è la polacca Eva, 48 anni, originaria di Stzum,questa mattina dal marito, Pasquale Pinto, che si è in seguito tolto la vita. Il cinquantacinquenne guardia giurata ha ucciso la moglie nella loro abitazione in via Raffaele Testa, a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, accoltellandola ripetutamente alla gola, prima di affacciarsi al balcone di casa brandendo una pistola con la quale ha cominciato a sparare in strada. Solo una volta capito di essere braccato, poco prima che le Unita Operative di Primo Intervento facessero irruzione nell’appartamento, Pinto ha deciso di togliersi la vita, probabilmente ingerendo dei farmaci o altre sostanze. ...