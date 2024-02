Chi è Vittoria di Savoia | la nipote di Vittorio Emanuele

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Anche se in maniera prettamente simbolica,diè stata nominata del defunto nonno l’erede al trono della sua dinastia. Ma in molti nemmeno conoscevano la sua esistenza, visto che è stata per parecchio tempo preservata di fronte la stampa. Ecco chi è la figlia diFiliberto. Dopo la morte didi, l’attenzione mediatica si è riversata tutta sulla dinastia dei, alla ricerca di curiosità e retroscena mai svelati. In pochi conoscevano per esempio la sua erede al trono di un regno che ormai non esiste più. Stiamo parlando didi. Ecco chi è ladidi. Chi è ...