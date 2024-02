Chi è Veronica Lucchesi | la cantante de La Rappresentante di Lista che duetta con Annalisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Firenze, 9 febbraio 2024 – A calcare il palcoscenico di Sanremo 2024 nell’attesa serata delle cover ci sarà anche la ‘di’, ossia la pisanache oggi salirà sul palco dell’Ariston perre consul brano di Sweet Dreams. Un talento tutto toscano: nata a Pisa il 17 ottobre del 1987, è cresciuta a Viareggio. Sua mamma Monica è una Prati, la nota famiglia del bar ristorante lungo la passeggiata che per tanti anni è stato un punto di ritrovo per Viareggio accanto al cinema Eolo. Suo padre Roberto ha gestito ed inventato il bar del Palazzetto dello Sport: insomma una viaregginità forte. Del resto il Festival nacque proprio qui sul lungomare nel 1947 grazie all’estro di Aldo Valleroni, per poi trasmigrare in Liguria. Dopo Viareggio, ...