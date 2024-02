Chi è Valeria Cardone | la fidanzata di Geolier | sui social è V’Da

(Di venerdì 9 febbraio 2024), nata nel 1997 è un’influencer di moda conosciuta suicome VD’A ed è ladel rapper napoletano. Lunghi capelli neri e occhi castani – ma occasionalmente sfoggia anche capelli molto colorati – anche la giovane proviene da Napoli ed èconda più di due anni. Su Instagram conta più di 200mila followers e in generale, la coppia è seguitissima, tanto che vengono considerati “i Ferragnez di Napoli” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VD’A (@ imvda1) Secondo quanto riporta Il Corriere della sera, la ragazza dovrebbe occuparsi del campo della moda. Allo stesso quotidiano il rapper, in un’intervista dello scorso aprile, avrebbe detto che sono “uniti da ...

Chi è Valeria (Vd’A) , la fidanzata di Geolier in gara al Festival di Sanremo 2024 Chi è la fidanzata di Geolier , il cantante in gara al Festival di ... (tpi)

VALERIA (conosciuta come VD’A) - Influencer di moda, molto conosciuta e seguita sui social. Da più di due anni è la fidanzata del rapper napoletano Geolier (all’anagrafe Emanuele Palumbo) che ...Un'ex pornostar, rifatta, dal nome Pupa. Torna nella sua città con questo ruolo estremo e sopra le righe, liberatorio, Valeria Golino a Napoli stasera per presentare il film "Te l'avevo detto" di Gine ...The Fitz, casa-museo di Scott e Zelda Fitzgerald, oggi su Airbnb (foto di Valeria Palieri) Si torna nella silenziosa ...Sunliner Diner: per chi cerca il classico “Diner” in perfetto stile Anni 50.