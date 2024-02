Chi è Teresa Mannino | carriera | vita privata | curiosità e cachet a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La vera star della terza serata diè stata lei: la straordinaria. La nota attrice comica ha fatto il suo ingresso all’Ariston dicendo: «Queste scale sono inutili, perché ci sono altri otto ingressi, qua dietro c’è gente che prega, che sta in ansia. Non scendo perché mi sono fatta gli occhiali nuovi, progressivi e non capisco quale sia l’angolo giusto per scendere». Con il suo inconfondibile humor si è vantata di aver scelto «lo stesso abito di Jennifer Lopez», poi ha fatto naso-naso con Amadeus. Ma quante cose sappiamo sullae pubblica? Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la sua avventura nel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre ...