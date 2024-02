Chi è Sissi | la cantante ospite di BigMama a Sanremo 2024 Duetti | Cover

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Chi è, la cantautricediinsieme a Gaia e La Nina? Molto probabilmente la ricorderete perché ha preso recentemente parte ad Amici di Maria De Filippi. Il suo vero nome è Silvia Cesana e ha ottenuto grande successo con Amici 21. Aveva già partecipato a X Factor, arrivando fino agli Home Visit. Vive in Lombardia con i suoi genitori dove porta avanti gli studi. Ama il rap e la musica urban, ma anche il rock e soprattutto gli artisti della scena glam, quali David Bowie e Marc Bolan. Il suo album preferito è Orange di Frank Ocean. Come detto, inoltre, adora Amy Winehouse. Nonostante la giovane età, la cantautrice aveva già pubblicato tre canzoni prima di entrare nel talent: Sento, Verus e Per farti paura. Altri singoli di successo disono Come, ...