Chi è Oleksandr Syrsky e come può cambiare la strategia militare ucraina con lui al comando

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La decisione era nell’aria da settimane, ma solo ieri Volodymyr Zelensky ha ufficialmente sollevato dall’incarico di comandante delle Forze Armate ucraine il generale Valery Zaluzhny. Già nell’intervista esclusiva alla Rai, il presidente aveva parlato della necessità di un reset generale della leadership politico-a due anni dall’inizio dell’invasione russa. Infatti, la rimozione di Zaluzhny è stata anticipata dal licenziamento della ministra per gli Affari dei Veterani Yuliia Laputina, a cui forse seguirà un rimpasto di governo o altre nomine politiche. Zelensky ha proposto formalmente a Zaluzhny di «restare parte della squadra», non è noto con quale incarico: sembra più che altro una mossa necessaria per far digerire all’opinione pubblica la sostituzione di un ufficiale molto popolare. E infatti contestualmente ieri Zelensky ha annunciato anche il nuovo ...