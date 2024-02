Chi è Marisa De Martino | l’ex moglie di Amadeus | che gli ha dato una figlia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 9 febbraio 2024)Deè una cake designer originaria del sud ed è nota soprattutto per essere stata la primadiper ben 14 anni, dal 1992 al 2007. Dal loro matrimonio, poi annullato dalla Sacra Rota, è nata una, Alice Sebastiani. Secondo le poche notizie a disposizione su, attualmente la donna vive a Milano. Nelle vesti di testimone, per il matrimonio traDe, ci fu Fiorello, che ancora oggi è uno dei più grandi amici del conduttore di Sanremo. Purtroppo però, la relazione tra Ama e la sua primaè arrivata al capolinea. Nonostante alcuni gossip del tempo avessero identificato in Giovanna Civitillo, l’attualedi, ...