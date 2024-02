Chi è la BabelNova Orchestra | ospite di Dargen D’Amico a Sanremo 2024 Duetti | Cover

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Chi è la, il gruppodi? Il gruppo sarànella serata delle) di oggi, 9 febbraio. Insieme si esibiranno sulle note di The Crisis per un omaggio al maestro Ennio Morricone. Si tratta di una nuova formazione multietnica nata a Roma con il dichiarato obiettivo di celebrare i “suoni dal mondo”. Un collettivo segue il percorso di una delle più affascinanti e pionieristiche storie della musica world (e non solo) in Italia negli ultimi 20 anni, l’di Piazza Vittorio, progetto in grado di integrare l’opera, il cinema, il teatro musicale e la musica classica, ideata nel 2002 da Mario Tronco e Agostino Ferrente in seno ...