Chi è Francesco D’Alessio | direttore d’orchestra di Geolier e che legame ha con Gigi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’arte è una questione di famiglia. Lo sa benedie nipote del più noto, che a Sanremo 2024 ha assunto un ruolo da protagonista. L’aveva già fatto nel 2023 con LDA, al secolo Luca, per il quale era stato a capo dei musicisti per il brano in gara Se poi domani e si è ripetuto a 12 mesi di distanza per I p’ me, tu p’ te, canzone tra le pretendenti alla vittoria fin dal primo ascolto. Nella serata delle cover, poi, la famiglia si riunisce con l’arrivo di zio, all’Ariston per la serata delle cover e per duettare proprio con il rapper partenopeo. Chi èÈ il figlio del fratello di, ...