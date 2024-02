Chi canterà a Sanremo 2024 per le cover? La lista completa degli artisti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Questa sera, Venerdì 9 febbraio, il palco dell’Ariston, sarà teatro della quarta serata del Festival diche sarà dedicata ai duetti. Durante Viva Rai2, Amadeus, ha svelato i nomiospiti che si esibiranno e daranno vita ad unoeventi più attesi tra i cinque appuntamenti previsti. Andiamo a scoprire gli accoppiamenti. I duetti del Festival didiAlessandra Amoroso si esibirà in un medley con i BoomDaBash Alfacon Roberto Vecchioni Sogna ragazzo sogna di Vecchioni Angelina Mango omaggerà il padre con La rondine, accompagnata dal quartetto d’archi dell’orchestra di Roma Annalisa intonerà Sweet dreams (Are made of this)Eurythmics insieme a La Rappresentante die il coro ...