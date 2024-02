Che sorpresa Il Tre | l’Underdog cuore di mamma di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 9 febbraio 2024) «Chiamatemi folle, io ci credo» dice Guido Luigi Senia in telecamera, nel dubbio ha deciso di immortalare il momento sui social; poi lo sguardo verso l’alto, verso la tv, seduto su un letto disfatto, un simpatico cagnolino accanto che reclama attenzioni, la voce di Amadeus che sta annunciando la classifica finale della serata. Quinto posto di Mr. Rain, un velo di delusione oscura il viso ma, è evidente, non la speranza, uno sguardo al cagnolino come a dire «Dai, speriamoci ancora». Tocca a Giorgia annunciare la quarta posizione, il nome è quello che Guido Luigi Senia stava aspettando: Il Tre. Questo perché Guido Luigi Senia è Il Tre; così il tempo nella camera d’hotel si blocca, le mani sopra la testa, una faccia che si dipinge di incredulità, come di chi sperava in una cosa sulla quale non valeva nemmeno la pena sperare, del genere non succede ma se succede…. Si volta verso qualcuno ...