“Che casino” Amici 23 | pesante lite in casetta Finisce malissimo tra gli alunni pronti al serale

(Di venerdì 9 febbraio 2024)23, nervi tesi in vista del. La fase finale di questa edizione si avvicina e gli allievi iniziano a sentire la pressione del momento decisivo. Nelle ultime ore la produzione del talent show ha chiesto ai ragazzi di stilare la classifica di chi secondo loro merita di accedere alla fase conclusiva. Ebbene ne è nato un litigio e una delle cantanti è anche scoppiata a piangere. Ilinizierà intorno alla metà di marzo e naturalmente i professori dovranno fare le loro valutazioni sui ragazzi. Intanto Alessandra Celentano ha già assegnato una maglia a Dustin. Domenica 11 febbraio un altro allievo, sempre ballerino, riceverà un’altra maglia per accedere al. Per quanto riguarda i cantanti, invece, ancora non ci sono indicazioni e cosìha chiesto agli allievi di fare una ...