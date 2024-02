Chat e foto hot a studentesse | sospeso prof di Filosofia all' Università Torino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un docente dell’diè statoper un mese per unairriguardosa cone video sconvenienti inviate alle. Lavora al Dipartimento die il provvedimento, che comporta anche la sospensione dello stipendio, è stato preso dopo la segnalazione di alcune, come riferisce il Corriere della Sera. Un’iniziativa che arriva a pochi giorni di...

Secondo "Non una di meno" ci sarebbero state vittime di molestie in vari dipartimenti dell'Università di Torino ma nel mirino è finito un docente ... (fanpage)

