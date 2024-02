Cesa | la Pigotta dell’Unicef per i nuovi nati del 2023

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 9 febbraio 2024). Si terrà sabato 24 febbraio alle ore 17.30, presso la sala polivalente “Giancarlo Siani”, in piazza De Michele, l’iniziativa di consegna delle Pigotte aidel. Si tratta di una manifestazione che si terrà in collaborazione con l’Unicef. Laè una bambola speciale, unica, diversa da tutte le altre. Ogniadottata sostiene l’UNICEF nel suo compito importante di raggiungere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, portando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza. Dare a un bambino in un Paese africano la possibilità di ricevere un kit salvavita ed essere assistito e curato nel corso della sua crescita. Nel corso della manifestazione sarà donata unaad ognuno dei bambini ...