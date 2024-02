Cerca di colpire la ex con un ferro da stiro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Lui, un 45enne, è imputato per maltrattamenti verso la ex moglie, che secondo l’accusa sarebbero stati commessi anche davanti ai figli minori. La donna ha sporto denuncia nei suoi confronti il 30 luglio 2022, dopo aver lasciato la casa familiare: per un periodo ha vissuto in un domicilio protetto. All’uomo, originario dell’Est Europa, si contesta di aver sottoposto la donna a vessazioni fisiche e psicologiche, pure in presenza dei loro bambini: il fascicolo d’indagine è stato seguito dal pubblico ministero Maria Rita Pantani. Lui l’avrebbe presa a ceffoni anche per futili motivi, ad esempio per errori alla guida dell’auto. Nel giorno in cui lei poi si rivolse ai carabinieri per segnalare i presunti abusi, lui l’avrebbe schiaffeggiata e avrebbeto di colpirla con ilda. Ma le avrebbe anche rivolto più volte minacce ...