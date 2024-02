Ceferin non è Infantino | e dopo la rinuncia alla candidatura è più forte che mai Süddeutsche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 9 febbraio 2024)non si ricandideràpresidenza della Uefa nel 2027. E’ una mossa furba, oltre che una sana scelta personale, secondo l’analisi dellaZeitung. Perché ne aumenta il potere per i prossimi tre anni, svincolandolo da mire elettorali. Ed è una bella grana per. Ovviamente il giornale tedesco – forse il giornale più critico versoal mondo – ne approfitta per far notare che evidentemente gli uomini di potere dello sport “non sono tutti uguali”. “Perché il caso dinon è paragonabile alle manovre dei suoi pittoreschi colleghi. Il presidente tedesco del Cio Thomas Bach sta attualmente modificando la Carta Olimpica in modo che il suo mandato, limitato al 2025, venga prolungato e l’avvocato d’affari, insediato nel 2013, possa governare fino a ...