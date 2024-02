Cecchettin? Non devo chiederle scusa Se la Ferragni volesse

Roma, 9 feb. "Le frasi ascoltate ieri su quel palco sono roba da baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull'amore. Ma l'amore non ha nulla a che vedere con… Leggi ...ROVIGO - Il gruppo di percussionisti polesani Psychodrummers farà da spalla, stasera 9 febbraio, a uno degli artisti in gara al Festival di Sanremo nella serata dedicata ai duetti e ...Risponde così Amadeus alle domande dei giornalisti in riferimento alle dichiarazioni di Elena Cecchettin. «Se la chiamerò privatamente No, non la conosco. Non ho il cellulare. Credo di non aver ...