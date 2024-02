CdS – “Vi dico tutto su Spalletti e Garcia”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 2024-02-07 13:00:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: 13:25 Rudie il sostituto di Kim Poi gli viene chiesto perché non ha esonerato prima Rudie perché non si è attrezzato per tempo per sostituire Kim, che si sapeva che sarebbe andavo via: “Non ho voluto essere maleducato nei confronti di, cacciandolo dopo 10 giorni. Non ho incassato 57 milioni per Kim, ma 42. Sapevamo che c’era la clausola e che lui più di un anno non sarebbe rimasto. Giuntoli è stato un separato in casa da novembre, nelle orecchie mi diceva di voler andare alla Juventus. E se me lo dici, figurati se lo facevo rimanere per quattro milioni di euro buttati nel cesso. Volevi andare alla Juve? Vattene alla Juve. In quel momento mica cerchi un altro. A gennaio non trovi centrali difensivi, chi ha ...