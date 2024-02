CdS – l’errore commesso dal West Ham

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 2024-02-02 20:03:19 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Pablo Fornals è un nuovo giocatore del Betis. Ma è stato in bilico, come affare, fino alla fine. Solo dopo l’ok della Fifa la trattativa si è concretizzata fino a diventare ufficiale. L’operazione, infatti, stava per saltare a causa di un errore da parte delHam nell’inserimento dei dati del trasferimento. Affare Fornals, cosa è successo? La ricostruzione La Fifa dopo essersi riunita nei suoi ufficili di Zurigo ha approvato l’operazione e così Fornals è diventato nel pomeriggio a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Betis con cui ha firmato un accordo fino al 2029. Il club spagnolo pagherà alHam otto milioni di euro per il centrocampista che torna in Liga dopo cinque anni vissuti in Premier League. Vai alla ...