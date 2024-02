Catania | lancia cucciolo di cane oltre recinzione caserma dei carabinieri | denunciato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un individuo di 49 anni, con precedenti penali, ha abbandonato undipresso ladeidi Giarre. Per farlo, hato l'animale in aria per fargli superare lametallica alta circa tre metri che circonda la struttura. Successivamente ha tentato dipassare la, ma è stato sorpreso da un militare dell'Arma e ha cercato di fuggire. L'uomo è stato in seguito identificato eper maltrattamento di animali e tentativo di accesso illegale in luoghi dove l'ingresso è vietato.