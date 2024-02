Castellammare | democrazia e partecipazione | un binomio inscindibile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Su iniziativa del gruppo “Parrocchie didi Stabia” nell’ambito del progetto “Remare insieme”, presso la parrocchia del Carmine della città è stato invitato a tenere una conversazione Raffaele Sabato, magistrato oggi giudice italiano alla Corte di Strasburgo. Con una introduzione dell’arcivescovo di-Sorrento, Francesco Alfano, la moderazione è stata assicurata da Regina Elefante, magistrato della Corte d’appello di Napoli. La riflessione è stata articolato su più momenti. Il primo momento ha riguardato, rispetto all’architettura della Costituzione entrata in vigore nel 1948, in cui i partiti erano istituzioni a base democratica interna chiamati ad “avvicinare” i cittadini alle istituzioni, il difficile periodo storico che stiamo attraversando, in cui – caduta la “forma” di partito tradizionale – sono subentrate formazioni ...