Castel Volturno | due discariche abusive sequestrate FOTO

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Provinciale di Caserta, coordinata dal Comandante Carmine Lettieri, ha sequestrato in un complesso industriale del territorio del Comune diun’area adibita a discarica abusiva di circa 2000 metri quadrati ed un’altra adiacente di circa 400 metri quadrati. L’operazione è stata portata a termine nell’ambito dell’Action Day “Terra dei Fuochi”, il servizio interforze di controllo periodico del territorio che ha l’obiettivo di contrastare i crimini ambientali nelle province di Caserta e Napoli. Nei due siti il Servizio Ambientale della Polizia Provinciale ha scoperto rifiuti pericolosi e non pericolosi di diversa natura. Sono state denunciate quattro persone per illecita gestione di rifiuti ed elevate sanzioni per oltre 60mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.