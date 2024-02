Cassazione | spetta il risarcimento al cliente se la banca non lo cancella dalla Centrale rischi subito dopo la transazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sbaglia la Corte d’appello di Bari a escludere che l’inadempimento sia grave: l’istituto non comunica la variazione da posizione in «sofferenza» a «ristrutturata» ma ail versamento di tutte la somma. Negli ultimi anni il numero dei contenziosi tra le banche e i propri clienti ha conosciuto un profondo incremento, con ogni probabilità favorito

Illegittimità del licenziamento obbligo di repechage anche con livello inferiore: la Cassazione chiarisce a chi spetta dimostrare le possibilità di diverso inserimento ...In base alle norme europee il tribunale di Catania liberò 10 migranti dai Cpr scatenando le ire del vice premier Salvini.Il D.M. n. 55/2014 ha dettato i criteri per la determinazione del compenso per il domiciliatario, stabilito in percentuale all'importo previsto dai parametri tabellari e, comunque, rapportato alle pre ...