Caso John Travolta a Sanremo 2024 | la Rai avvia verifiche legali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio– Travolti dal. Dopo le polemiche sul presuntodi pubblicità occulta al marchio delle scarpe di cui l’attore di Pulp Fiction è testimonial e che indossava mercoledì sera all’Ariston, a viale Mazzini si passa al contrattacco. L’azienda hato “ogni opportuna verifica per fare luce sulla vicenda” e “procederà nei confronti di tutti i soggetti in ordine ai quali dovessero emergere eventuali profili di responsabilità”. A precisarlo è Marcello Ciannamea, responsabile Intrattenimento di Prime Time, nel giorno in cui il Codacons annuncia un esposto alle procure di Imperia e Roma, dopo essersi già rivolto ad Agcom e Antitrust, per un’eventuale ipotesi di truffa aggravata. Oltre a ribadire “l’estraneità della Rai” alle ...