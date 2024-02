Caserta | Del Rosso | car sharing per persone con disabilità

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 9 febbraio 2024). A partire dalla fine degli anni novanta si è posta sempre maggiore attenzione alle tematiche di tutela della qualità della vita, anche nell’ambito della mobilità urbana, promuovendo iniziative volte a contrastare le problematiche legate al traffico veicolare; Su questo presupposto l’amministrazione ha portato avanti il progetto smart city il quale tuttavia non e’ ancora decollato per motivi ancora non chiari. Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 denominato “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” ha attribuito alle Amministrazioni comunali la competenza di adottare misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti, sostenendo il servizio di uso collettivo delle autovetture, anche in forma di multiproprietà dei veicoli destinati ad essere utilizzati da più, dietro pagamento di una quota ...