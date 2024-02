Casalpalocco | “Al via il cantiere in via Alessandro Magno e via Gorgia di Leontini”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ostia, 9 febbraio 2024 – “E’ imminente l’avvio di un importantenel quartiere di Casal Palocco, per il rifacimento di viae viadi, a cura del Municipio Roma X. Si tratta di due fondamentali arterie di comunicazione locale, il cui manto stradale presenta punti gravemente ammalorati, anche per la presenza di un gran numero di pini collocati proprio al bordo della carreggiata”. Ad annunciarlo, in una nota stampa, sono il vicepresidente assessore all’Ambiente, Sport e Transizione Ecologica Valentina Prodon e l’assessore ai Lavori Pubblici e al Patrimonio Guglielmo Calcerano. “Tenuto conto di queste criticità, – proseguono – e dell’eventualità di un abbattimento preventivo di circa 60 dei 300 pini presenti nell’area dei lavori, già sottoposti a perizia agronomica, ...

