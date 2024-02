Casalnuovo di Napoli | rapinano un abitazione e fuggono | arrestati

(Di venerdì 9 febbraio 2024)didopo un furto ine speronano i Carabinieri. Padre e figlio in manette, è caccia al complice Avevano appena svaligiato un appartamento di. I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno individuato la loro auto subito dopo. Erano a bordo di una Fiat Bravo e, quando si sono resi conto di essere stati scoperti, sono fuggiti. L’inseguimento è durato fino a Casoria. I 3 hanno frenato e fermato l’auto e per un attimo i militari hanno pensato che volessero arrendersi. Poi la Bravo è ripartita ma in retromarcia. I 3 hanno colpito con violenza la pattuglia poi sono fuggiti a piedi. I carabinieri, anche se scossi dall’impatto, si sono lanciati di corsa alle loro spalle. Due sono stati bloccati, uno è riuscito a dileguarsi. Nella ...

Incidente stradale nella notte a Casalnuovo, in provincia di Napoli, in via Tavernova, dove è morto il 22enne Maurizio Napolitano, e sono rimasti feriti due amici, entrambi di Cicciano.