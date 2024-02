Casalesi | i boss tornano a casa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dal 2020 sono stati circa 250 i criminali appartenenti al temibile clan camorrista a lasciare i penitenziari dov’erano rinchiusi. Sono a piede libero e, da quanto risulta a Panorama, si stanno riorganizzando secondo nuove modalità. Ma con gli stessi fini. Isono tornati. Come le malepiante che infestano i giardini. Come le scorie tossiche dopo una fallita bonifica. Il clan di camorra campano, in silenzio, si sta riorganizzando. E ripopolando. Dal 2020, secondo dati riservati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sono stati scarcerati circa 250 affiliati per fine pena. Sono capi e gregari arrestati e condannati per droga, racket e associazione mafiosa tra il 2008 e il 2010, quando l’allora governo Berlusconi varò un piano straordinario di contrasto alla criminalità organizzata noto come «Modello Caserta», che vide collaborare ...