Casagiove | travolto e ucciso dalla sua auto mentre chiude il box

(Di venerdì 9 febbraio 2024) È accaduto in via Quartier Nuovo, all'interno di una palazzina L'articolo Teleclubitalia.

E' morto così a Casagiove in via Quartier Nuovo ...forse per il freno a mano non inserito, lo ha travolto schiacciandolo.Tragedia in provincia di Caserta, a Casagiove, dove un uomo è stato investito dalla propria auto mentre chiudeva il garage. La vittima, 80 anni, è deceduta stamattina. Sul posto sono giunti i vigili d ...Travolto dalla sua auto mentre chiude il garage: muore a 80 anni. Accade in provincia di Caserta. Forse si era dimenticato di mettere il freno a mano ...