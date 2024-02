Casa Savoia | la lunga contesa per un trono che non c’è più

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Unche non c’è più ma conteso da due pretendenti. Così potrebbe essere riassunta la storia che vede protagonisti i due rami di. La disputa dinastica fra Amedeo e Vittorio Emanuele di, che oggi vede in contrasto i figli Aimone da una parte ed Emanuele Filiberto dall’altra, è sempre stata molto complicata. Inoltre, essendo vista come una questione teorica data la effettiva mancanza di un regno, è spesso resa discutibile da tesi contrastanti non verificate. Il problema nasce a causa di un matrimonio celebrato senza il consenso regio: l’unione tra Vittorio Emanuele e Marina Doria. Lei borghese, senza discendenza nobiliare, campionessa di sci nautico ed erede della famiglia di origini genovesi stabilitasi in Svizzera, i Doria, sposò il principe con rito civile a Las Vegas nel 1970 e l’anno ...