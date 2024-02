Casa in affitto | attenzione a cosa puoi e non puoi fare alla serratura | troppi sbagliano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Se prendi unainci sono errori comuni che forse è meglio evitare, soprattuttodella porta.si rischia. Alcuni italiani preferiscono prenderein, che averne una di proprietà. Negli ultimi anni sempre più persone optano per questa soluzione anche a causa degli alti costi dei mutui e la poca disponibilità di case in vendita. Soprattutto nelle città e per chi cambia spesso residenza si presta come una scelta preferita. Tuttavia, ci sono dei vincoli da rispettare rispetto a chi è proprietario.nonquando si è in(cityrumors.it)Ci sono infatti dei lavori inche sono proibiti quando si prende unain ...

Cosa fare se sei in affitto e in casa c’è la muffa , lo dice un esperto! Se prendi una casa in affitto devi sapere che il proprietario dell’immobile ... (donnaup)

L’Alma Mater registra 26 mila ingressi e 700 studenti internazionali. In città si scende del 3%: sono circa 200 gli allievi in meno. Molari: "Preferiamo percorsi di qualità misurati ai grandi numeri" ...Dati forniti dalla piattaforma Idealista.it, il responsabile dell’Ufficio studi, De Tommaso: «Il cambiamento nel mercato era in qualche modo atteso, perché segue un periodo di domanda e compravendite ...PESARO Affitto a lungo termine, una partita in salita sul ghiaccio. Le cause sono molteplici, ma basta partire da un dato. Con una semplice ricerca su AirBnb su Pesaro città e periferie, ...