Cartier | 100 anni di Trinity

L’imprenditore Traglio: vogliamo triplicare il fatturato, puntiamo su Stati Uniti e Asia. Le mosse di Richemont, il colosso svizzero che possiede marchi come Cartier e Van Cleef & Arpels ...Dopo essere entrata nella storia per il quarto Grammy che ha vinto come album dell’anno per “Midnights”, la 34enne cantante ha pensato anche a chi lavora per lei dietro le quinte, acquistando borse e ...Christie's mette all'asta centinaia di oggetti del musicista, tra cui 31 orologi, così belli da mandare letteralmente fuori di testa ogni appassionato ...