Cartellino blu per le proteste | “Ecco quando arriverà”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Arriva ilblu: un’espulsione a tempo che fermerà per 10 minuti i calciatori colpevoli die falli tattici antisportivi. La novità è interessante e potrebbe introdurre un cambiamento di rilievo per il gioco del calcio. Ma prima che ilblu (o azzurro) entri in vigore c’è bisogno di una sperimentazione. Quindi ci vorrà del tempo per testarlo e capire se potrà essere davvero sfruttato in tutte le competizioni.giallo, rosso e… blu (LaPresse)Ildell’espulsione a tempo è già usato in altri sport. Per esempio nel rugby, nella pallamano, nell’hockey e nella pallanuoto. L’IFAB, cioè l’ente che può cambiare le regole dello sport del calcio, ragionerà della possibilità di introdurre ilazzurro nel corso del prossimo General Meeting ...