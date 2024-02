Cartellino blu | la Fifa precisa | “La sperimentazione si limiterà ai livelli più bassi”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ieri si è parlato a lungo delblu, da utilizzare per le espulsioni a tempo e del fatto che a marzo dovrebbe iniziare ladell’uso dello stesso.blu, lafa marcia indietro Oggi, però, laha fatto un passo indietro e ha scritto su x: “Ladesidera chiarire che le notizie sul cosiddetto “blu” aid’élite del calcio sono errate e premature. Qualsiasidi questo tipo, se implementata, dovrebbe limitarsi a testare in modo responsabile e apiù, una posizione che laintende ribadire quando questo punto all’ordine del giorno sarà discusso all’Agm dell’Ifab il 2 marzo». La...

