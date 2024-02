Cartellino Blu | la FIFA frena | «E’ prematuro…»

In FA Cup dalla prossima stagione arriverà il Cartellino blu per l’espulsione temporanea: l’esempio dall’Inghilterra su Chiellini e Saka Nella ... (calcionews24)

Potrebbe essere testata in Inghilterra la nuova regola che prevede l'espulsione a tempo: 10 minuti fuori per falli tattici e proteste eccessive (vanityfair)

Clamorosa novità nel calcio, sta per essere introdotto il cartellino blu! Dopo il cartellino giallo per l'ammonizione e il cartellino rosso per l'espulsione, il calcio mondiale si prepara ad accoglier ...Potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione nel mondo del calcio. A breve, infatti, l’IFAB (International Football Association Board) potrebbe annunciare l’introduzione del cartellino blu, che po ...Sarà blu e durerà (dovrebbe durare) 10 minuti. Il prossimo 2 marzo, durante il 138º Annual General Meeting (AGM) dell’Ifab a Glasgow/Loch Lomond verrà ufficializzata la sua sperimentazione in tornei ...