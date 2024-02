Cartellino blu | Klopp contro la Fifa | “Non una grande idea | ma ne hanno mai avuta una?”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilblu non sembra aver fatto breccia nei cuori degli allenatori di Premier League, per usare un eufemismo. La sperimentazione di questa novità regolamentare che lasta pensando di introdurre dovrebbe partire proprio dall’Inghilterra, ma le prime reazioni non sono state di felicità. “Non mi sembra, ma ad essere onesto non ricordo a quanto tempo fa risale la loro ultima, a patto che ce ne sia mai stata” ha tuonato Jurgen, tecnico del Liverpool. Piuttosto scettico anche l’allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino: “Non farà altro che aumentare le polemiche e rendere le cose più complicate per tutti. Attualmente non la reputobuona, ci sono ...