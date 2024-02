Cartellino blu | il calcio si prepara alla rivoluzione | cos’è e come funziona

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 febbraio 2024 – Blula. Non è giallo, non è rosso e nemmeno arancionesi era inizialmente pensato. A breve potrebbe esserci una nuova freccia nell’arco degli arbitri, ilblu. Ad anticiparlo è la stampa inglese, il Telegraph per la precisione: l’Ifab, l’International Football Associacion Board,sarebbe pronta ad annunciare (forse anche già da oggi), l’introduzione della nuova regola che prevede una espulsione temporanea per il giocatore.ilblu Ma chi epunisce ilblu? Niente a che vedereilarancione (una sanzione intermedia fra il giallo e il rosso) di cui si era parlato tempo fa. A riceverlo saranno i ...

