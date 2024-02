Cartellino blu | Calvarese | “Favorevole alla novità | in altri sport ha già funzionato”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) “blu? Se ne parlava da tempo ed è giusto partire con la sperimentazione. Io sonoallee, tra l’altro, income il rugby ha già“. Questo il pensiero di Giampaolo, ex arbitro di Serie A, che ai microfoni di TVPlay ha detto la sua sulla possibile introduzione delblu. “Si tratta di un’innovazione sostanziale e non tecnologica come il Var. E’ utile per evitare i capannelli di calciatori che vanno attorno all’arbitro a protestare quando spetterebbe solo al capitano – ha proseguito – A mio avviso questa scelta deve essere ben specificata a livello di casistica, rendendola oggettiva e non per evitare altre polemiche“.Face.